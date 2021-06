FRANCHI, Pubblicato il bando: step e particolari

E' stato finalmente pubblicato il bando per il restyling dello stadio Franchi. Ecco i passaggi principali:

"Il Comune di Firenze bandisce un concorso internazionale di progettazione per Concorso internazionale di progettazione per la riqualificazione dell’area di Campo di Marte Nord (Ambito A) e dello stadio di P.L. Nervi (Ambito B) di Firenze, situato in , con procedura aperta, il cui oggetto è l'acquisizione, dopo l'espletamento del secondo grado, di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica.



Il concorso, aperto agli Architetti e agli Ingegneri, è articolato in due gradi in forma anonima.



Per garantire anonimato e condizioni uniformi di partecipazione le procedure del concorso e il rapporto fra Ente banditore e concorrente avverranno esclusivamente per via telematica attraverso il sito www.stadionervifirenze.concorrimi.it.



Al sito sopra citato il concorrente avrà accesso mediante registrazione e potrà scaricare il materiale necessario alla partecipazione, formulare quesiti, consultare l'apposita pagina "news" e consegnare mediante caricamento gli elaborati delle proposte progettuali sia del primo che del secondo grado.

CALENDARIO DEL CONCORSO

Le principali scadenze della procedura del Concorso sono le seguenti:

28.07.2021 ore 12:00:00

Termine per la ricezione delle richieste di chiarimento per il primo grado;

07.08.2021 ore 12:00:00

Termine per la pubblicazione delle risposte alle richieste di chiarimento pervenute entro il 28.07.2021 per il primo grado;

06.09.2021 ore 12:00:00

Termine ultimo per la ricezione delle proposte progettuali relative al primo grado;

31.10.2021 ore 12:00:00

Comunicazione delle proposte progettuali ammesse al secondo grado del concorso;

05.12.2021 ore 12:00:00

Termine ultimo per la ricezione delle richieste di chiarimento per il secondo grado;

15.12.2021 ore 12:00:00

Termine ultimo per la pubblicazione delle risposte ai quesiti formulati per il secondo grado;

31.01.2022 ore 12:00:00

Termine ultimo per la ricezione delle proposte progettuali relative al secondo grado;

PREMI E RIMBORSO SPESE

Il vincitore del concorso riceverà un premio di € 1.252.748,71 (al netto di IVA e ogni altro onere di legge).

Ai concorrenti risultati classificati da secondo a ottavo è riconosciuto un rimborso spese per ciascuno pari a € 58.500,00.