FRACCARI, Pronto il nuovo sito della Fiorentina

Maurizio Fraccari, direttore commerciale dello sponsor della Fiorentina VarGroup, ha parlato ai media presenti dal ritiro di Moena, tra cui FirenzeViola.it: "La nostra azienda di Empoli sta crescendo enormemente e per diventare un brand ci siamo legati a Fiorentina, diventando sponsor. Nel nostro progetto il cliente, quindi il tifoso, è messo al centro: ogni dato è riconducibile a lui. Abbiamo un contratto con la Fiorentina di 3 anni più uno da Exclusive Digital Partner, quindi continueremo il nostro rapporto. Siamo molto soddisfatti perché questo rapporto ci ha permesso di crescere. Il nostro logo sulla maglia? Il sogno c'è ma vediamo come andrà avanti questa collaborazione tra tre anni. Speriamo che i risultati della squadra ci diano visibilità, quindi più forza e la possibilità di espanderci. La nuova proprietà? Speriamo con il loro progetto di rientrare nelle sette sorelle, aiuterebbe anche noi. Il rapporto non è cambiato con l'arrivo della nuova proprietà, è sempre ottimo. Il sito della Fiorentina? Abbiamo previsto un restyling che metta in relazione tutti i sistemi attraverso il quale il tifoso entra in contatto con i siti e le app della Fiorentina. Il cambio avverrà entro l'inizio della prossima stagione: sono già pronti i rilasci delle applicazioni via smartphone ed entro settembre cambierà anche il sito web".