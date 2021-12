FOTO, L'agente Lasalvia a colloquio con Burdisso

Un giro di perlustrazione e di incontri in Italia per l'agente uruguaiano Edgardo Lasalvia che ieri sera era a vedere il Milan a Genova. Questa mattina non poteva mancare una visita anche alla Fiorentina dove ha incontrato, con tanto di foto sui social a testimoniarlo, il dt viola Burdisso. Lasalvia cura gli interessi di tanti giocatori sudamericani interessanti in ottica viola, tra questi Agustin Alvarez che sembra interessare soprattutto all'Inter, e Darwin Nunez, che piace anche e non solo al Milan.