FOTO, L'agente di Sabiri sbarca a Genova: ore calde

Sono ore molto calde per il possibile trasferimento di Abdelhamid Sabiri dalla Sampdoria alla Fiorentina. Oltre al piccolo rilancio della società viola rispetto ai 2 milioni presentati ai blucerchiati nei giorni scorsi, va registrato come l'agente marocchino del calciatore, Amin Sakman, sia sbarcato a Genova proprio per trattare la sua cessione. Lo ha mostrato lo stesso agente con una storia su Instagram, eccola: