FOTO, Jovic in campo per la seduta pomeridiana

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, POSSIBILE RITORNO ALLO SPEZIA PER MELISSANO Stefano Melissano potrebbe lasciare il team mercato della Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il collaboratore di Italiano sta parlando con lo Spezia per un eventuale ritorno al club ligure dal quale è stato prelevato prima di approdare alla... Stefano Melissano potrebbe lasciare il team mercato della Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il collaboratore di Italiano sta parlando con lo Spezia per un eventuale ritorno al club ligure dal quale è stato prelevato prima di approdare alla... NOTIZIE DI FV MANDRAGORA, DUBBI E QUESITI SUL SUO RUOLO Mandragora è stato il primo acquisto della campagna acquisti estiva della Fiorentina, seguito poi dagli arrivi di ieri di Jovic e Gollini. il classe 97' arriva dal Torino con il compito di far scordare Torreira che, ironia della sorte, era la sua riserva a... Mandragora è stato il primo acquisto della campagna acquisti estiva della Fiorentina, seguito poi dagli arrivi di ieri di Jovic e Gollini. il classe 97' arriva dal Torino con il compito di far scordare Torreira che, ironia della sorte, era la sua riserva a... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 09 luglio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi