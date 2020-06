FOTO, Iniziati lavori nuova sede a Bagno a Ripoli

A Bagno a Ripoli in attesa che sia ultimato l’iter amministrativo, con l’approvazione da parte del Comune della variante urbanistica e la concessione dei permessi a costruire (che avverà probabilmente in autunno), hanno avuto inizio dopo l’ok dalla Soprintendenza i lavori di restauro della bella cascina, ex centro di formazione Enel, la quale sarà trasformata nella sede di rappresentanza della Fiorentina. Qui avrà il suo ufficio il presidente Rocco Commisso. L’immobile da qualche giorno è completamente avvolto da impalcature e teli sui quali spiccano i simboli della società viola e della Dam Costruzioni Generali a cui sono stati affidati i lavori.

