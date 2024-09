FOTO, Castrovilli spiega sui social perché non è in lista Uefa

L'ex viola Gaetano Castrovilli ha pubblicato una storia sul suo profilo ufficiale Instagram dove spiega la sua esclusione dalla lista europea della Lazio. Questo quanto scritto dal centrocampista biancoceleste: "La scelta di non disputare la prima fase di Europa League è il frutto di una programmazione condivisa da me e dalla società: non c'è stata alcuna esclusione e non c'è alcuna complicazione fisica. La stagione sarà lunga e l'obiettivo è dare il massimo lungo tutto l'arco dell'anno. Sto bene e lavoro ogni giorno con entusiasmo, per aiutare i miei compagni alla ripresa. Forza Lazio!".