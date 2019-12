FOSSI, Campi ha già fatto il passo più grande. Ora...

Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio, parla così al TGR Rai Toscana a proposito della possibilità di veder realizzato il nuovo stadio della Fiorentina nel suo comune piuttosto che nell'area Mercafir, dopo la perizia pubblicata oggi dal Comune di Firenze in cui si parla di 22 milioni di euro necessari per acquisire l'area. "Credo che, come ha detto più volte anche Commisso di recente, l'ipotesi Campi non sia mai tramontata ed anzi presente sul loro tavolo. Se entriamo in ballo definitivamente e positivamente dobbiamo essere reattivi. L'iter è di un anno per iniziare a costruire, ed anche il passo più importante, dell'accordo per i terreni di via Allende, è stato fatto. Questa non è una landa desolata, ci sono infrastrutture, altrimenti le aziende più importanti della Toscana non aprirebbero qui. Certo, è tutto da migliorare se arriva uno stadio ma è uno degli aspetti che consideriamo e di cui abbiamo parlato già con la Fiorentina e con i soggetti interessati".

Il servizio, poi, aggiunge che c'è un accordo di massima di 5 milioni di euro per i terreni di Campi Bisenzio già raggiunto da una decina di giorni tra Commisso e la famiglia Casini, proprietaria dell'appezzamento.