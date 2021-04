FOSCHI, Amrabat non si è inserito. Mi piace Vlahovic

Il dirigente sportivo Rino Foschi, un passato nel Genoa, ha parlato in vista del match di domani contro la Fiorentina: "Con l'arrivo di Ballardini hanno fatto una media punti importante, lui si trova bene nell'ambiente, è amato e sta arrivando a ottimi risultati con una buona squadra. Preziosi non si è mai nascosto nei momenti di sofferenza, ma non è riuscito a vendere. Quando ha potuto fare un bel mercato sono arrivati momenti importanti. Il calcio ormai è cambiato del tutto rispetto a quando ho iniziato io, 35 anni fa. Ricordo che le figure del direttore sportivo e del presidente erano importantissime, e questi ultimi erano passionali ma senza queste sofferenze sulle spese".

C'è un giocatore che le piace della Fiorentina?

"Amrabat mi sembrava veramente importante ma non si è inserito nel contesto. Dico la punta, Vlahovic, ha fatto dei gol importantissimi".