FONTANA, Iachini ha avuto un impatto positivo

L'ex centrocampista Gaetano Fontana, oggi allenatore, si è così espresso ai microfoni di TMW Radio, intervenendo nel corso di Stadio Aperto: "Come valuto i due mesi di Iachini? Beppe ha avuto un impatto più che positivo, ha cercato da subito di cambiare l'atteggiamento della squadra. Al di là dei discorsi tattici, c'era da cambiare quello perché con Montella la squadra aveva perso fiducia, si era disunita. La voglia di mettersi in discussione in una piazza importante, che ha conosciuto da atleta, e il suo carattere, fermo restando che per me è anche un ottimo tecnico, hanno dato forma alla squadra. Lui conosce il campo, ha dei concetti validi, ma quando si parla di lui spesso ci si limita al lato caratteriale, invece è un allenatore completo e conosce profondamente la materia, incidendo anche sul lato tecnico-tattico. Ha fatto capire che in quel momento dovevano cambiare pensiero all'approccio e alla gestione della gara, e lì è stato bravo. Ho visto qualche partita e devo dire che non mi è dispiaciuto per niente".