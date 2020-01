FLACHI, Iachini col Genoa doveva osare di più

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha detto la sua sul momento che si vive in casa viola: "Il pareggio con il Genoa mi ha deluso: se l'ultima in classifica fa la partita al Franchi qualche domanda dobbiamo farcela. Mi aspettavo molto di più dal punto di vista tattico, per Vlahovic non doveva uscire un attaccante: Iachini deve dare qualcosa di diverso, doveva osare di più. Nicola ha saputo leggere la partita, Behrami ha ingabbiato Castrovilli cancellando il gioco della Fiorentina. Pezzella non è tranquillo, ha fatto troppe scelte sconsiderate".