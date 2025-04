Fiorentina-Parma: dove seguire la 32ª giornata in diretta

vedi letture

La Fiorentina lotta per mantenere vive le speranze di un posto in Europa, mentre il Parma cerca di allontanarsi dalla zona retrocessione. Una partita fondamentale per entrambe le squadre, valida per la trentaduesima giornata di campionato, con punti cruciali in palio.

La sfida tra Fiorentina e Parma sarà trasmessa in diretta su DAZN, accessibile tramite l'app su smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation), e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Per gli abbonati Sky con il pacchetto 'Zona DAZN', la partita sarà visibile anche su DAZN 1, canale 214 di Sky.

In alternativa, è possibile seguire la diretta testuale su FirenzeViola.it e ascoltare la radiocronaca su Radio FirenzeViola.