FIORENTINA-LAZIO, I numeri: Viola in vantaggio

All’andata, sul prato dell’Olimpico di Roma, terminò col punteggio di 1-0. Man of the match fu Pedro al minuto 52. L’attaccante spagnolo, se dovesse scendere in campo anche al Franchi, taglierà il traguardo della 50 presenze in Serie A. I gol da biancoceleste hanno già superato quelli da giallorosso, 7-5.

La Fiorentina è la squadra contro cui la Lazio ha marcato più gol in Serie A. Fra casa, 125, e trasferta, 74, sono 199. Insomma, dovesse fare centro sabato raggiungerebbe quota 200.

I 72 precedenti vedono in netto vantaggio i gigliati: 33 vittorie contro le 19 degli ospiti, con 20 match chiusi in parità. Tuttavia i due club arrivano a questo faccia a faccia con gli stessi punti in classifica, 36. La Fiorentina ne ha raccolti 22 in casa (7V – 1X – 2P con 29GF e 12GS), mentre la Lazio 14 in trasferta (4V – 2X – 6P con 18GF e 23GS).

Scartabellando gli almanacchi rintracciamo già un Fiorentina-Lazio alla 24esima giornata di un campionato di Serie A. Era la stagione 1934-1935 e alla data del 22 aprile le due compagini si ritrovarono faccia a faccia. Terminò col successo dei toscani per 2-1, risultato maturato già nel primo tempo. Questo il tabellino dei marcatori: Viani al 17’, Piola al 26’, Mannelli al 30’.

CONFRONTI DIRETTI A FIRENZE (SERIE A)

72 incontri disputati

33 vittorie Fiorentina

20 pareggi

19 vittorie Lazio

116 gol fatti Fiorentina

74 gol fatti Lazio

PRIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Lazio 2-0, 7° giornata 1931/1932

ULTIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Lazio 2-0, 35° giornata 2020/2021