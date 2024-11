FIORENTINA, 6° in Serie A per minuti concessi agli under20

FirenzeViola.it

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica delle top5 leghe europee per impiego di calciatori under20. La Serie A si trova al secondo posto, dietro solamente alla Ligue 1, con 49 under 20 impegnati per un totale di 9.649 minuti. Rimanendo in Italia, la Fiorentina è la sesta squadra per minutaggio concesso ai calciatori con età inferiore ai 20 anni. Palladino ha mandato in campo solamente tre under20, Comuzzo, Rubino e Kayode, per un totale di 794 minuti totali.

Quasi tutti, 770, sono stati giocati da Pietro Comuzzo, il centrale classe 2006 è diventato il centrale titolare, insieme a Ranieri, della difesa viola. i restanti 24 primi invece li hanno disputati Michael Kayode (18) e Tommaso Rubino (6), che contro il Genoa ha fatto il suo esordio in prima squadra. La formazione italiana che fino a qui ha utilizzato più calciatori under20 è stato il Verona, prossimo avversario della Fiorentina, con 4 giovani impegnati per un totale di 1668 minuti. Dietro agli scaligeri ci sono la Juventus, con 1183 minuti, e il Bologna con 961.