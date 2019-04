FIORE-UDINESE, Tutti i numeri della gara

Sono 40 i precedenti allo stadio “Artemio Franchi” tra la Fiorentina attualmente allenata da Delio Rossi e l’Udinese di mister Francesco Guidolin. Una sfida che ha visto le due squadre, nelle varie epoche calcistiche, affrontarsi in posizioni sempre differenti di classifica e d’ambizioni ma andiamo con ordine. La suddivisione di questi 40 confronti vede 35 partite giocate in serie A, 1 in serie B e ben 4 in coppa Italia. La prima sfida tra le due compagini risale al 21 dicembre 1936 e vide la Viola imporsi, al termine di un incontro molto combattuto, per 3-2. La prima delle cinque vittorie friulane in terra fiesole arriva il 26 settembre 1982 con due gol di Paolino Pulici rispettivamente al 18’ e al 28’ della ripresa, ribaltando la rete iniziale messa a segno al 26’ del primo tempo da Giancarlo Antognoni. La seconda affermazione bianconera arriva il 5 ottobre 1986 quando un gol all’8’ del primo tempo di Chierico decise la sfida a favore della squadra allora allenata da Giancarlo De Sisti. Le vittorie numero tre e numero quattro all’Artemio Franchi arrivano, rispettivamente, nella stagione 1989-90, vinta dall’Udinese per 2-1 con i gol di Balbo e Battistini e nel 1996-97 con un 3-2 che porta le firme bianconere di Amoroso (autore di una doppietta) e da Pierini, autore del gol vittoria al 35’ del secondo tempo.

L’ultimo successo friulano risale all’11 novembre 2007 quando i gol di Fabio Quagliarella e Antonio Di Natale riuscirono a far confluire sul binario bianconero i tre punti. Da li in poi la Fiorentina ha sempre fatto propri i tre punti con l’ultimo precedente finito per 5-2 a favore dei viola. Un motivo in più per continuare a fare bene in questo campionato per cancellare quella pesante sconfitta.