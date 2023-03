FIORE FEMM, Clamoroso: col Milan è 3-3 con gol al 95'

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina femminile spreca tanto ma riesce incredibilmente a riacciuffare il Milan all'ultimo minuto nella seconda partita valida per la poule Scudetto. Le ragazze di mister Panico giocano meglio soprattutto nel primo tempo ma sbagliano tanto davanti a Giuliani, portiere rossonero che sbaglia solo nel finale regalando il momentaneo 3-2.

Ma andiamo per gradi: il Milan passa subito in vantaggio con un pallonetto di Vigilucci, poi chiude il primo tempo sul 2-0 grazie ad un regalo di Cafferata che nella propria area perde un pallone sanguinoso e regala il gol ad Asllani. Nel secondo tempo la Fiorentina riesce ad accorciare su rigore realizzato da Boquete ma viene punita dopo poco sempre dal dischetto dall'ex Piemonte.

Proprio quando tutto sembrava finito però, a 2 minuti dal 90', Hammarlund mette in porta un pallone mancato in uscita da Giuliani, al 94' poi un tocco di mano in area regala il secondo rigore alla Fiorentina che Boquete mette di nuovo in porta per il 3-3 finale. È il primo punto nella poule scudetto per la Fiorentina così come per il Milan.