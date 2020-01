FIORE-ATA, Ecco i biglietti di Coppa: tutti i prezzi

Sono usciti in questi minuti i prezzi relativi ai biglietti per la sfida tra Fiorentina e Atalanta in programma il prossimo 15 gennaio e relativa alla sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia. Come spiega sul suo sito il club viola, per tutti i possessori dell'abbonamento per la stagione 2019/20 ci sarà la prelazione libera nei settori di Tribuna e Curva Fiesole dalle ore 15:00 di oggi fino al 15/01/2020 sempre alle ore 15:00. La prevendita inizierà dal 09/01/2020 e rimarrà in vigore fino al giorno della partita. Ecco nel dettaglio i prezzi per la partita, che variano dai 14 fino ai 20 euro non in prelazione.