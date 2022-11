FIO-SAL, Le statistiche sul match di domani sera

Alla vigilia di Fiorentina-Salernitana, la Lega Serie A ha pubblicato il consueto report statistico sulle gare del quattordicesimo turno. Ecco curiosità e dati sul match di domani al Franchi:

La Fiorentina ha vinto tre delle sei sfide contro la Salernitana in Serie A TIM (1N, 2P) - tenendo la porta inviolata in tutti e tre i successi. Tuttavia, uno dei due ko è maturato proprio nell’incrocio più recente dello scorso 24 aprile (2-1 all’Arechi, con le reti di Bonazzoli e Djuric per i campani, e di Saponara per i toscani). La Fiorentina ha vinto senza subire gol tutte le tre partite interne contro la Salernitana in Serie A TIM; quella campana è una delle due avversarie contro cui i viola hanno ottenuto il 100% di successi interni e clean sheet nella competizione, tra quelle affrontate almeno tre volte (insieme al Lecco). La Fiorentina non è riuscita a vincere nelle ultime otto partite di Serie A TIM giocate di mercoledì (3N, 5P) e ha realizzato un solo gol nelle cinque più recenti; è la striscia peggiore in questo giorno della settimana per i viola, che in precedenza non erano mai rimasti per più di cinque gare consecutive senza successi. La Fiorentina ha vinto le ultime quattro partite tra campionato e Conference League, con Vincenzo Italiano alla guida i viola non hanno mai ottenuto cinque successi di fila in tutte le competizioni. Dopo un’imbattibilità di sei partite interne (4V, 2N), la Fiorentina ha perso le due più recenti, subendo sempre quattro gol: è dal 2005 che i viola non perdono tre gare casalinghe consecutive in Serie A TIM e solo tra marzo e aprile 2021 hanno subito almeno tre gol in tre gare interne di fila.

La Salernitana ha vinto l’ultima trasferta disputata in Serie A TIM e solo una volta ha ottenuto due successi esterni di fila: lo scorso aprile. Infatti, tre delle sei vittorie esterne dei campani nel massimo campionato sono arrivate sotto la guida di Davide Nicola. Luka Jovic ha segnato in casa cinque dei suoi sei gol in questa stagione, considerando tutte le competizioni; il centravanti della Fiorentina è andato in rete anche nell’ultima gara casalinga in Serie A TIM, nella sconfitta per 3-4 contro l’Inter del 22 ottobre. Da quando Nikola Milenkovic milita in Serie A TIM (2017/18), nessun difensore centrale ha segnato più di lui nella competizione, esclusi i calci di rigore (14 reti). Antonio Candreva e Boulaye Dia hanno segnato due gol in trasferta in questo campionato; questa potrebbe diventare la prima stagione di Serie A TIM in cui la Salernitana conta almeno due giocatori con più di due reti realizzate in esterna in una singola edizione del torneo. Federico Bonazzoli ha realizzato due reti contro la Fiorentina in Serie A TIM, inclusa la sua prima nel massimo campionato, datata 25 settembre 2019 – l’altra marcatura è stata con la Salernitana, nel 2-1 dello scorso campionato (24 aprile 2022).