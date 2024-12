FIFA, Domani a Doha svelati i vincitori dei premi "The Best"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - I premi "The Best" della Fifa, che vanno ai migliori giocatori e giocatrici dell'anno 2024, verranno assegnati domani a Doha. Tra gli uomini, saranno 11 i contendenti al trofeo di miglior giocatore. Tra questi il brasiliano Vinicius Junior, vincitore della Champions League con il Real Madrid, e lo spagnolo Rodri (Manchester City), incoronato campione d'Europa con Roja e Pallone d'Oro. Tra le donne si sfideranno 16 giocatrici tra cui la spagnola Aitana Bonmati, incoronata lo scorso anno e vincitrice del Pallone d'Oro nel 2023 e 2024. Altri premi incoroneranno i migliori allenatori di una squadra femminile e maschile nonché i migliori portieri.

I premi Marta (donne) e Puskas (uomini) verranno assegnati ai migliori gol dell'anno. I vincitori saranno scelti dal voto di tifosi, rappresentanti dei media, capitani e allenatori delle squadre nazionali. Inoltre quest'anno, per la prima volta, i tifosi hanno partecipato alla votazione per il Miglior 11 Fifa maschile e il Miglior 11 Fifa femminile. Per ognuna di queste due selezioni, i fan hanno scelto da un elenco di 77 giocatori nominati e li hanno inseriti in una delle diverse formazioni tattiche preimpostate per costruire la loro squadra, con il risultato ponderato in parti uguali tra loro e una giuria di esperti. (ANSA).