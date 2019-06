FERRERO, Vendo la Samp e poi prendo il Palermo

In un'intervista al Giornale di Sicilia, l'attuale Presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha rivelato una notizia che ha del clamoroso: "Sto cercando di vendere la Samp, è già noto da tempo. Più di quello che ho fatto lì non si può. Sono però un uomo del fare e non del dire. Tentare il colpo? Se avrò la fortuna, perché la voglia già c’è, di fare quanto ho fatto nei cinque anni alla Sampdoria, il Palermo è in una botte di ferro. Se al momento del bando non avrò ancora venduto la Sampdoria, non ci sarà alcun problema: da mesi sono in contatto con Mirri e c’è un rapporto ottimo con lui, da tempo parliamo del Palermo…”.