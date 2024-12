FERRARI (DAZN), Non è un match come gli altri. I tifosi...

FirenzeViola.it

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, è intervenuto ai microfoni di DAZN, e queste sono state le sue parole sul match e sulla presenza di Bove in panchina:“È bellissimo, non è una partita come le altre per noi. Edoardo è un ragazzo che fa gruppo, ci fa piacere averlo con noi.”

Ci sono dei profili scontenti che vogliono andare via?

“Sì, più che essere non contenti, ci sono ragazzi che giocano poco e esprimono il desiderio di giocare di più. Ho parlato con Commisso per confrontarci, abbiamo pianificato il mercato di gennaio, con la precauzione di non rovinare quanto fatto in estate. Poi cercheremo di accontentare tutti”.

L'asse Fiorentina-Juventus è stato redditizio nel mercato?

“Quando ci sono state situazioni in cui i giocatori volevano andare alla Juventus, abbiamo cercato di ottenere il massimo da ogni cessione”.

Che valore hanno i tifosi viola che sono venuti alla stazione ad incitare il gruppo?

“Ci hanno fatto una bellissima sorpresa ieri alla stazione. Anche se sono rimasti a Firenze, sono un valore in più per noi”.