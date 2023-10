FERENCVAROS, Rotto il tendine del ginocchio per Varga

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Brutta tegola per il Ferencvaros. Nell'ultima gara degli ungheresi in campionato, contro il Diosgyor, il centravanti Barnabas Varga è uscito per un problema al ginocchio e ha riportato poi la rottura del tendine. Una perdita pesante per la squadra di Stankovic, data la grande quantità di gol che la punta aveva garantito finora. Varga non incrocerà quindi la Fiorentina nella prossima gara europea tra i viola e i magiari.