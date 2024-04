FAZIO, Volevamo essere compatti, per la nostra gente

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il difensore della Salernitana Federico Fazio, dopo il ko casalingo contro la Fiorentina, prende la parola nel post gara ai microfoni di Sky Sport: "È difficile, in questa squadra ci sono tanti giovani e questo pesa, avendo la situazione che abbiamo. Per loro, guardando la classifica, ora tocca ai più esperti. Volevamo essere compatti e aggressivi, penso lo siamo stati. Ora mancano cinque partite e noi daremo il massimo. Per noi, per il nostro orgoglio ma anche quello della gente: la Salernitana ha tifosi che si meritano una squadra di Serie A".

Perché siete così indietro rispetto a tutte le altre?

"Siamo lontani dal poter lottare in classifica, ma giocando le partite il gap non è quello che si vede. Purtroppo è andato tutto storto dall'inizio, da agosto, da luglio... Ora è anche dura, come ho detto ci sono tanti giovani. Ma daremo comunque il massimo in queste cinque partite, per la città e per noi. Io sono arrivato due anni fa, ci siamo salvati ed è stata una cosa da dover vivere... Io non so se continuerò qui l'anno prossimo, vedremo".