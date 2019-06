FARIAS, Viva la pista viola: a breve la sua scelta

E' l'estate delle scelte per Diego Farias, del salto di qualità. Come riporta TMW, dopo sei mesi a Empoli disputati su alti livelli, per l'attaccante brasiliano classe '90 è iniziato il momento delle valutazioni. Che saranno accurate e potrebbero aver bisogno di qualche giorno. C'è Roberto De Zerbi che è un grande estimatore del ragazzo, lo vorrebbe con sé al Sassuolo per aggiungere al reparto offensivo due elementi d'esperienza: Farias, appunto, e Caputo in arrivo dall'Empoli. La seconda punta classe '90 è però un'idea anche per Sampdoria e Fiorentina: piace a Di Francesco e al ds Pradè, sondaggi che potrebbero diventare qualcosa di più nelle prossime settimane. Per questo motivo, Farias s'è preso qualche giorno di tempo prima di prendere una decisione sul suo futuro: gli interessamenti non mancano.