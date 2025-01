FABREGAS, Lazio e Viola squadre in cui mi identifico di più

FirenzeViola.it

Domani c'è Lazio-Como e Cesc Fabregas parlando della sfida, in conferenza stampa ha elogiato i biancocelesti e la Fiorentina, ecco cosa ha detto: "Giocare all’Olimpico dà sempre una certa pressione extra e sarà dura ma noi vogliamo andare là con coraggio e personalità e giocare come abbiamo fatto a Napoli, a Torino e a San Siro contro l’Inter. Dobbiamo sempre andare in campo e giocare con la nostra identità per provare a vincere la partita e poi vedremo quale sarà il risultato.

Con la Lazio sarà una partita di possesso e di transizione, in Serie A tante squadre giocano basse creando spazi per contrattaccare. La Lazio e la Fiorentina sono le due squadre in cui mi identifico di più”.