FABREGAS, Domani torna Strefezza. Kempf ci sarà

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina e alla vigilia della sfida al Monza, il tecnico del Como Cesc Fabregas, in conferenza stampa, ha fatto il punto sui giocatori a disposizione: "Kempf domani ci sarà mentre per Van der Brempt dobbiamo ancora valutare se utilizzarlo dall’inizio o meno, parlerò con lui. Strefezza sta bene ed è probabile che giochi, abbiamo comunque ancora un allenamento per decidere. Mazzitelli tornerà a lavorare con il gruppo da domenica mentre Sergi Roberto potrebbe esserci per la Roma. Per quanto riguarda l’assenza di Dossena potrebbe essere sostituito al centro della difesa da Goldaniga con Iovine a destra”.