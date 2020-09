EX VIOLA, Tatarusanu: "Rebic? Curioso di rivederlo"

L'ex portiere viola Ciprian Tatarusanu si è presentato ai suoi nuovi tifosi, quelli milanisti, attraverso un'intervista al sito ufficiale del club: "Mi aspetto di giocare un bel calcio e formare un gruppo ancora più forte, arrivando più in alto in classifica rispetto allo scorso anno. Penso di poter portare equilibrio in una squadra così giovane come quella rossonera. Mister Pioli? Abbiamo già parlato, mister Pioli mi ha dato il benvenuto e mi ha detto che è contento di lavorare ancora insieme a me. Mi aspetta in allenamento. Ante Rebic? Ho giocato con lui alla Fiorentina, ma non siamo rimasti in contatto. Sono curioso di rivederlo".