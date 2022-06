EX VIOLA, Neto rifiuta tutte le offerte: Barça spiazzato

Il Barcellona è alle prese con la grana Neto. Secondo quanto riportato da Sport il portiere brasiliano ha rifiutato tutte le offerte che sono arrivate, deciso a restare ancora in blaugrana per l'ultimo anno di contratto che gli resta. Una scelta che ha spiazzato il club spagnolo, che ha urgenza di ridurre il monte ingaggi (e lo stipendio di Neto è assolutamente fuori dagli attuali parametri del Barça). Se non dovesse cambiare idea, il Barcellona potrebbe decidere i risolvere forzatamente il contratto.