EX VIOLA, Anderson rischia fino a 10 anni di galera

Vi ricordate Anderson, ex centrocampista del Manchester United transitato anche per un breve periodo alla Fiorentina? Secondo quanto riportato da globo.com è nei guai, al punto da rischiare fino a dieci anni di carcere per appropriazione indebita. Il Tribunale di Porto Alegre ha registrato questa settimana una denuncia contro l'ex calciatore, ritiratosi nel 2020 a soli 32 anni. Anderson e altre sette persone sono indagati per furto aggravato, associazione a delinquere, riciclaggio. Nella fattispecie sarebbero stati sottratti cinque milioni di euro e riciclati attraverso l'acquisto di criptovalute. L'avvocato di Anderson assicura che il suo cliente è innocente e lo stesso ex giocatore ha confermato di investire in criptovalute dal 2019