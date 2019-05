EX OBIETTIVI VIOLA, La rinascita di Stracqualursi

Denis Stracqualursi, attaccante dell'Everton in prestito dal Tigre, dopo aver ottenuto la fiducia del tecnico inglese David Moyes che ha voluto fortemente trattenerlo a gennaio, è tornato ad altissimi livelli. Nel solo mese di febbraio l’argentino ha realizzato due gol contro il Chelsea in campionato e ieri in FA Cup contro Blackpool. Ma non è finita qui perché Straqualursi è stato decisivo pure con un assist nel match pareggiato contro il Wigan e ha mostrato una grande propensione per il gol calciando in tre partite bene 11 volte nella porta avversaria. Questi numeri stanno facendo mordere la mani ad alcuni club italiani che a gennaio si erano interessati al 24enne di Rafaela. A fine stagione non sarà semplice strappare il giocatore al Tigre che chiederà circa 5 milioni di euro.