EX OBIETTIVI, Vargas: Tutto fatto con il Siviglia

La Fiorentina è alla ricerca di un esterno offensivo per rinforzare la rosa a disposizione di Raffaele Palladino. Questo però non sarà Ruben Vargas. Il calciatore svizzero, corteggiato a lungo in passato dal club viola, infatti diventerà un giocatore del Siviglia. Come riportato da Gianlucadimarzio.com oggi c'è stata la svolta nella trattativa tra gli andalusi e l'Augsburg, società proprietaria del cartellino del classe 1998. Domani verrà formalizzato l'accordo.