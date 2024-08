EX OBIETTIVI, Rugani in chiusura all'Ajax: la situazione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Daniele Rugani, ex obiettivo dei viola, sembra aver trovato la sua prossima destinazione. Dopo essere finito fuori rosa insieme ai due ex viola Federico Chiesa e Arthur, il difensore è pronto per giocare nell'Ajax.

Questo è quanto è stato raccolto da TMW: la formula per il trasferimento è quella del prestito. Rugani diventerà quindi un nuovo giocatore del club di Amsterdam non appena verrà definita la cessione di Jakov Medic.