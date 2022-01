EX OBIETTIVI, Lo Celso in prestito secco al Villarreal

Dopo gli arrivi di Bentancur e Kulusevski, il Tottenham di Antonio Conte è alle prese con le cessioni. Dopo essere stato recentemente accostato anche alla Fiorentina, Giovani Lo Celso, è passato in prestito secco fino al termine della stagione al Villarreal. Di seguito il comunicato ufficiale degli Spurs:

Giovani Lo Celso has joined La Liga side Villarreal on loan for the remainder of the season.



Good luck, Gio!