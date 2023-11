EX OBIETTIVI, Insigne vuol tornare in Italia: Lazio in pole

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport sembra giunta al capolinea l’avventura a Toronto dell’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne, desideroso più che mai di far ritorno nel Bel paese. Tra i vari club interessati a O’Scugnizzo, scrive il quotidiano, in pole position ci sarebbe la Lazio che sarebbe in cerca di un esterno di attacco dato che Isaksen per ora non convince, Pedro è sempre più sul viale del tramonto e il rinnovo di Zaccagni è in stand-by.

Nel club capitolino il ragazzo di Frattamaggiore ritroverebbe Maurizio Sarri e l’amico di sempre Ciro Immobile. Ricordiamo che il nome di Lorenzo Insigne è stato spesso accostato anche alla Fiorentina.