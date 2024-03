EX OBIETTIVI, Gol e assist per Vargas con l'Augsburg

FirenzeViola.it

L'ex obiettivo di mercato della Fiorentina, trattato a lungo dai viola durante la sessione invernale di calciomercato, Ruben Vargas si è messo in mostra nella sfida vinta 6-0 dal suo Augsburg in casa del Darmstadt. L'esterno domenicano infatti ha prima fornito a Jensen l'assist per il 2-0 e poi segnato il gol del 4-0.

Per l'attaccante classe 1998 si tratta della seconda rete, dopo quella nella prima giornata di campionato contro il Borussia Mönchengladbach, e del secondo assist in Bundesliga. Adesso l'Augsburg si trova al sicuro dalla zona retrocessione con 29 punti, 12 in più del Colonia terzultimo, anche se difficilmente potrà riuscire ad entrare nella lotta per le competizioni europee.