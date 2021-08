EX OBIETTIVI, Florenzi: “Qui per volere del Milan”

A poche ore dall'ufficialità del suo trasferimento in prestito al Milan, Alessandro Florenzi si è presentato alla stampa da nuovo giocatore del diavolo: " Perché le precedenti squadre non mi hanno tenuto? Il Valencia per motivi economici, il Psg ha preso un giocatore da 70 milioni, la Roma la scelta è stata tecnica, diciamo cosi perchè secondo me c'è qualcos'altro. L'ho accettata ma non credo sia una sfiducia nei confronti dell'allenatore. Ho messo un punto sulla Roma, ma ora farò parlare il campo".Dopodiché ci sono scelte tecniche che vanno commentate, come il Milan che mi ha voluto di più e c'erano anche altre. Il Milan mi ha voluto perchè posso dare il mio supporto, darà tutto me stesso per la causa. La Roma ha fatto la sua scelta di mettermi da parte, ma la sua scelta l'ha fatta due o tre anni fa, l'ho accettata a malincuore, tutti sanno che sono un tifoso della Roma, non è un segreto. Ma sono qui con una squadra che ha fiducia in me".