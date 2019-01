EX OBIETTIVI, Agenti De Paul a Milano per l'Inter

L'Inter snobba Mesut Ozil e chiede solamente soldi per il cartellino di Ivan Perisic. Intanto c'è da annotare come sia gli agenti del croato, per cui c'è una valutazione di 45 milioni di euro, come quelli di De Paul siano in città. Difficile che il domino sia questo, perché l'Udinese non ha intenzione di cederlo a gennaio, mentre per giugno l'accordo è molto vicino.