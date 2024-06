EUROPEI, Padri e figli: anche due ex viola nella lista

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella serata di ieri il Portogallo ha vinto la gara inaugurale del suo Europeo grazie al gol di Francisco Conceicao, figlio di Sergio, all'esordio nella massima rassegna continentale per nazionali. Il portale Transfermarkt.it ha voluto ricordare così tutte le coppie padre figlio che hanno disputato una partita agli Europei. Tra queste anche due coppie formate da almeno un ex viola. Si tratta di Gheorghe e Ianis Hagi, a Firenze tra il 2016 e il 2018, e di Enrico e Federico Chiesa. In quest'ultimo caso entrambi hanno giocato in viola, Federico fino al 2020, e il padre Enrico dal 1999 al 2002. Non solo, sia Enrico che Federico, come la coppia Conceicao, hanno segnato entrambi nel torneo.