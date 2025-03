Europa League, tra un'ora Roma e Lazio per andare ai quarti: le formazioni ufficiali

Tra poco più di un'ora scendono in campo Roma e Lazio per i rispettivi ritorni degli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi devono difendere al San Mames la vittoria casalinga contro l'Athletic Bilbao, mentre i biancocelesti sono chiamati alla stessa sorte all'Olimpico, dove ricevono il Viktoria Plzen. Due sfide molto importanti per il calcio italiano in ottica ranking UEFA, che potrebbe garantire un posto in più nella prossima Champions League. Queste le formazioni ufficiali:

Athletic Club (4-2-3-1): Agirrezabala; De Marcos, Unai Nunez, Paredes, Berchiche; Ruiz De Galarreta, Jaureguizar; I. Williams, Gomez, N. Williams; Sannadi.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Rensch, Cristante, Paredes, Angelino; Dybala, Baldanzi; Dovbyk

--------------------------------------------------

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Tavares; Vecino, Guendouzi; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos.

Viktoria Plzen (3-4-2-1): Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Memic, Cerv, Kalvach, Cadu; Vydra, Sulc; Durosinmi