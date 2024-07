EURO24, La Francia vince ai rigori. CR7 saluta con 0 gol

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nono sono bastati i 120 minuti di tempi regolamentari e supplementari al Volksparkstadion di Amburgo, nonostante la partita tra Portogallo e Francia si sia tenuta suo uno spartito completamente diverso rispetto a quella tra Germania e Francia. Nei primi novanta minuti è stato il Portogallo a fare la partita, nonostante le azioni più pericolose siano state di marca francese con Camavinga, che si divora clamorosamente il gol a tu per tu con Diogo Costa, e Dembelé, che scheggia la traversa con un tiro da fuori. Dopo dei tempi supplementari in cui le squadre non si sono fatte male, ai rigori è la Francia ad esultare e a raggiungere la semifinale contro la Spagna.

Per i galletti decisivo l'ultimo rigore trasformato dal milanista Theo Hernandez dopo il rigore fallito da Joao Felix. Tanta delusione per Cristiano Ronaldo, che saluta con zero gol quello che con tutta probabilità sarà il suo ultimo Europeo.