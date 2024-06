EURO2024, Francia, Mbappé non sarà operato al naso

Fonte: ANSA

(ANSA) - DUSSELDORF, 18 GIU - Kylian Mbappé, che si è rotto il naso durante la partita Francia-Austria di Euro 2024, non verrà operato. Lo ha detto nella notte il presidente della Federcalcio francese (FFF) Philippe Diallo a giornalisti che attendevano notizie sul capitano dei Blues. Mbappé si è infortunatO quando ha colpito violentemente la spalla del difensore austriaco Kevin Danso mentre cercava di colpire di testa un pallone. Un video di pochi secondi pubblicato dal sito dell'Equipe mostra Kylian Mbappé lasciare la Duesseldorf Arena in ambulanza. "A quanto pare il suo naso non sta per niente bene - aveva commentato il ct Deschamps nel post-partita-(ANSA).