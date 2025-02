"Entro, spacco, esco, ciao". Arnautovic è l'Mvp di Inter-Fiorentina

All'improvviso, la decide Marko Arnautovic: è lui, a sorpresa, l'Mvp di Inter-Fiorentina per i giornali. L'attaccante austriaco, subentrato a fine primo tempo all'infortunato Marcus Thuram ha firmato la rete del 2-1 che ha dato il successo alla squadra di Simone Inzaghi contro la Fiorentina. Subito fortunato, come scrive la Gazzetta dello Sport: "entra lui e l’Inter passa". Con un colpo di testa realizza il gol della vittoria e celebra con le spalle larghe. Non segnava in Serie A a San Siro da un anno. Tuttosport sottolinea: "Il gol – primo in campionato – premia una prestazione molto buona". Il Corriere dello Sport osserva: "Inzaghi gli dà fiducia: la prima risposta è un diagonale respinto di piede da De Gea, la seconda è l’incornata per il raddoppio. Il problema è che poi si fa male…".

E Tuttomercatoweb.com commenta: "Banale: entro, segno, spacco ciao. Sfiora il raddoppio, ed è una rete dal peso specifico elevato, poi trova il 2-1. Esce per un dolorino". Accostato proprio ai viola nel mercato di gennaio - sarebbero stati gli stessi agenti del calciatore a proporlo alla Fiorentina -, Arnautovic proprio contro quella che poteva essere la sua nuova squadra ritrova quindi gol e sorrisi nel lunedì sera milanese.

Le pagelle di Marko Arnautovic

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5