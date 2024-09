EMPOLI-FIO, Viola "dietro" già due volte ma poi mai ko

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Prima volta dell'Empoli davanti in classifica alla Fiorentina in occasione di un derby? No, anzi. Come spiega il portale di statistiche Opta, questa è già la terza volta che l’Empoli affronta la Fiorentina in Serie A con più punti in classifica a inizio giornata: nelle due precedenti la Viola ha ottenuto un successo (2-1 il 15 ottobre 2006) e un pareggio (1-1 il 19 febbraio 2023). La speranza è che domani possa arrivare un altro successo e, di conseguenza, l'aggancio in classifica alla formazione azzurra.