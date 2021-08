EFFETTO MESSI, Piqué compra diritti per la Ligue1

Messi lascia la Spagna per la Francia? Ma gli spagnoli potranno continuare ad ammirare le sue prestazioni grazie all'ex compagno Gerard Piqué. Sono stati infatti assegnati i diritti televisivi per la trasmissione delle partite di Ligue 1 in Spagna e ad aggiudicarseli per tre anni (per la piattaforma Twitch) è stato il gruppo Kosmos, di cui Gerard Piqué è proprietario e presidente.