EDMUNDO, Compie 49 anni: gli auguri dell'ACF

Edmundo Alves de Souza Neto, meglio noto solo come Edmundo, compie oggi 49 anni. L'ex calciatore brasiliano è ricordato dai tifosi viola sia per le sue sensazionali giocate, sia per quel suo ritorno in Brasile nel marzo 1998 per il Carnevale di Rio de Janeiro cui fu attribuita, assieme ad altre circostanze, la mancata vittoria dello scudetto da parte della squadra gigliata.

Di seguito gli auguri della Fiorentina trasmessi via Twitter con un video celebrativo de "O Animal":