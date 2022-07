Visite mediche in corso per Edoardo Pierozzi al Palermo, secondo quanto riporta Gianlucadimarzio.com. Il giocatore arriva dall'Alessandria via Fiorentina che ne detiene il cartellino, in prestito con dirittto di riscatto e controriscatto e firmerà domani il suo nuovo contratto. (LEGGI LA NOSTRA ANTICIPAZIONE)