E. PIEROZZI, Potrei restare a Pescara: sto molto bene

Edoardo Pierozzi, terzino del Pescara arrivato in prestito dalla Fiorentina, ha parlato così in sala stampa: "Se sto pensando di restare a Pescara? Non nego che l'aver girato tanto mi ha segnato un po', la mancanza di continuità per un giocatore non è ottimale. Devo dire che qui si vive molto bene, non conoscevo Pescara e lo ammetto ma ho trovato un posto dove si lavora bene e si vive benissimo. Ci potrei pensare a restare perché i presupposti sono molto buoni"