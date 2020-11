E.PALMIERI, Covid-19? Non riuscivo a camminare

Emerson Palmieri ha parlato dal ritiro della Nazionale di Coverciano, dove, senza Mancini, si sta preparando in vista della gara con la Polonia. C'è stato spazio per parlare di Covid, visto che il giocatore è stato colpito dal virus: "Non è stato facile, quando ho preso il virus. I primi quattro o cinque giorni non ce la facevo nemmeno a camminare. Con tutta l'incertezza, dopo questo che ho passato, noi proviamo ogni giorno di approfittare della vita, di stare vicino alle persone che amiamo. Questo virus non è uno scherzo, io ho 26 anni e ho sofferto molto in cinque giorni. Tutti noi dobbiamo fare attenzione".

Spazio anche al mercato e ad un possibile ritorno in Italia: "Dobbiamo aspettare, il calcio quest'anno è un po' strano, come mercato. Purtroppo non sto giocando molto al Chelsea, ma sono sereno e credo che le cose andranno a migliorare, a Londra o in un altro posto. Il mister ha parlato con me, mi ha detto che la cosa migliore è giocare: vediamo fra due mesi, se ho preso un posto al Chelsea oppure vedremo per altro. Ho ricevuto interessamenti, non solo dall'Italia. Niente cose concrete, ma è chiaro che mi farà piacere tornare in Serie A. Non so se accadrà a gennaio o fra cinque anni, non lo posso dire, nel calcio tutto cambia troppo velocemente".