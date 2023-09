DUNCAN (SKY), C'è tanta rabbia: sprecato troppo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan ha parlato così a Sky Sport nel post partita. "C'è tanta rabbia, però sappiamo noi il perché: abbiamo sprecato tantissimo nei primi 45 minuti e alla fine abbiamo pagato. Avremmo dovuto segnare almeno tre gol e poi fuori casa va a finire così. Il Frosinone col Sassuolo perdeva 0-2 e alla fine abbiamo vinto 4-2. Siamo stati dei polli".

Quanto ha influito l'aver sbagliato tutte quelle occasioni?

"Un po' ci ha condizionato, nel primo tempo pensavamo di poter chiudere la partita ma la palla non è entrata. E il pareggio subito ci ha un po' sbilanciato mentalmente, qualcuno stava perdendo la testa, ha fatto bene il mister a richiamarci: se non riuscivamo a vincere, meglio non perdere".

Sta entrando in condizione.

"Sto lavorando tanto, anche fuori dal campo, per stare bene. Lo scorso anno ho giocato poco, in questo faccio di tutto perché non riaccada. Sto facendo bene, voglio continuare così perché è un vantaggio per la squadra".

Nzola sente la pressione?

"Il ragazzo è sereno ma un attaccante come lui ha bisogno anche dei gol per ritrovare fiducia. Sicuramente la pressione c'è perché è stato preso per segnare ma chi lo circonda gli dice di stare tranquillo, se la squadra gira così è anche merito suo. Ma è il momento, quando le cose andranno inizierà a fare gol e lì potremo arrivare pure più in alto. Deve esserci meno pressione, se non segna ora arriverà a farlo. Deve stare sereno".