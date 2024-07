DS TERNANA, 2/3 giovani già pronti per la Fiorentina

Fonte: Radio Bruno

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Stefano Capozucca, attuale direttore sportivo della Ternana, ha parlato così in merito ai tanti giovani della Fiorentina che in questa ultima stagione erano in prestito proprio in Umbria: "Secondo me due o tre giovani, non voglio fare nomi, sono già pronti per la prima squadra della Fiorentina. Ho deciso di portare tanti giovani viola a Terni perché ho uno straordinario rapporto con Pradè, l'ho sentito anche questa mattina. Conosco molto bene pure Angeloni, è stato un mio calciatore a Varese.

Non mi era mai successo in carriera di portare cinque giovani dalla stessa squadra. Amatucci? Quando ero al Cagliari c'era Barella e tutti mi dicevano che fisicamente forse non era adatto a certi livelli. La stessa cosa mi hanno detto su Amatucci: ha le caratteristiche del grande centrocampista centrale, ha qualità tecniche importanti e grande personalità. Mandragora è stato un mio giocatore al Genoa, potrebbe far meglio".